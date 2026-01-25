Скидки
Ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу подарили шапку и шарф «Трактора»

Комментарии

Ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу на съёмках телешоу акушерка из Челябинска Ирина Седова подарила шапку и шарф «Трактора».

«Леонид Аркадьевич, у меня муж, не профессионально, но очень любит играть в хоккей. И он передал вам подарок, мы наденем его на вас», – сказала Ирина, после чего повязала Якубовичу шарф.

Фото: «Первый канал»

Традиция дарить подарки Леониду Якубовичу на «Поле чудес» — это ключевой элемент шоу, символизирующий народную любовь, душевность и культурное разнообразие страны. Участники привозят соленья, национальные костюмы, поделки, алкоголь и портреты ведущего, которые, по словам Якубовича, съедаются или разбираются зрителями в студии сразу после съёмок.

Новости. Хоккей
