Генменеджер «Трактора» объяснил подписание контракта с защитником Чайковски

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с защитником Михалом Чайковски до конца текущего сезона.

«Трактору» на протяжении сезона был необходим ещё один защитник, способный добавить обороне строгости и, что немаловажно, адаптированный к стилю игры в КХЛ. Михал Чайковски как раз и обладает тем набором навыков, которые позволили остановить выбор на нём. Он прекрасно знает лигу и в силу опыта быстро встроится в систему командной игры. Добро пожаловать в Челябинск!» — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».