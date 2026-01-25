«Шанхай Дрэгонс» подписал контракт с голкипером Дмитрием Шикиным

«Шанхай Дрэгонс» подписал контракт до конца сезона с голкипером Дмитрием Шикиным, сообщает пресс-служба клуба. Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий прокомментировал это решение.

«В связи с травмой Патрика Рыбара нам было необходимо найти голкипера для глубины состава. Дмитрий Шикин – опытный вратарь, немало поигравший в КХЛ, обладает хорошей реакцией и чтением игры. Уверены, он составит достойную конкуренцию нашим действующим голкиперам», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.

В КХЛ вратарь провёл 280 матчей за «Амур», СКА, «Атлант», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Автомобилист» и «Витязь». Одержал 82 победы при коэффициенте надёжности 2,71 и проценте отражённых бросков 91,3%.