«Авангард» обменял нападающего Костина в ЦСКА

«Авангард» обменял нападающего Клима Костина в ЦСКА на нападающего Кирилла Долженкова и права на форварда Егора Афанасьева, сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем чемпионате Костин сыграл за «Авангард» 21 матч и отдал две голевые передачи. Долженков провёл за ЦСКА в сезоне-2025/2026 38 матчей и набрал 10 (6+4) очков, Афанасьев в этом чемпионате за армейцев не играл.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021. Всего в КХЛ Костин провёл 75 игр, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

