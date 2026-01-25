Скидки
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» обменяло в «Трактор» нападающего Александра Кисакова

Комментарии

«Трактор» и московское «Динамо» произвели обмен, в результате которого в Челябинск переезжает нападающий Александр Кисаков, москвичи получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Кисаков провёл за бело-голубых 17 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. Форвард подписал с «Динамо» двухсторонний контракт в межсезонье.

Кисаков в 2021 году был выбран «Баффало Сэйбрз» во втором раунде драфта под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне 23-летний форвард провёл 13 матчей за «Рочестер» (фарм-клуб «Баффало»), в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

