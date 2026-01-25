Скидки
Хоккей

Хартли: «Спартак» доставил «Локомотиву» много проблем, но мы нашли путь к победе

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу в гостевом матче со «Спартаком» (3:2 ОТ) и отметил характер встречи, которая была похожа на игру плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Паник, Каюмов) – 03:52 (5x4)     1:1 Коростелёв (Морозов, Порядин) – 11:53 (5x4)     1:2 Каюмов (Иванов, Берёзкин) – 36:42 (5x5)     2:2 Гутик (Вишневский) – 43:54 (5x5)     2:3 Фрейз (Сурин, Елесин) – 61:43 (3x3)    

«Хорошая выездная победа. Соперник – очень мастеровитый и быстрый. Они много проблем нам доставили, но мы нашли путь к победе. Начали очень хорошо, забили гол, но потом за счёт потерь отдали инициативу сопернику, а также нахватали удалений. Второй период – играли уже немного получше, а третий период именно по игре стал самым лучшим для нас в матче – даже несмотря на то что «Спартак» сравнял счёт. В овертайме у соперника был отличный момент, но Исаев спас. Мы же свой шанс использовали.

Плей-офф не за горами, мы стараемся играть так, как будем действовать в решающих матчах. Сейчас идёт ротация игроков, у нас несколько здоровых нападающих. Мы стараемся понять, с кем заходить в плей-офф. В зоне защиты у нас есть несколько правил в ситуациях, когда ты находишься под давлением. Иногда нужно сыграть проще и перевести шайбу в другую зону», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Спартак» и возглавил Запад КХЛ, Каюмов забил рекордный гол
