Хартли: «Спартак» доставил «Локомотиву» много проблем, но мы нашли путь к победе

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу в гостевом матче со «Спартаком» (3:2 ОТ) и отметил характер встречи, которая была похожа на игру плей-офф.

«Хорошая выездная победа. Соперник – очень мастеровитый и быстрый. Они много проблем нам доставили, но мы нашли путь к победе. Начали очень хорошо, забили гол, но потом за счёт потерь отдали инициативу сопернику, а также нахватали удалений. Второй период – играли уже немного получше, а третий период именно по игре стал самым лучшим для нас в матче – даже несмотря на то что «Спартак» сравнял счёт. В овертайме у соперника был отличный момент, но Исаев спас. Мы же свой шанс использовали.

Плей-офф не за горами, мы стараемся играть так, как будем действовать в решающих матчах. Сейчас идёт ротация игроков, у нас несколько здоровых нападающих. Мы стараемся понять, с кем заходить в плей-офф. В зоне защиты у нас есть несколько правил в ситуациях, когда ты находишься под давлением. Иногда нужно сыграть проще и перевести шайбу в другую зону», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.