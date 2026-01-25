Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом»

Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:3 ОТ) и оценил игру новичка команды нападающего Даниила Гутика, забросившего дебютную шайбу за клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Паник, Каюмов) – 03:52 (5x4)     1:1 Коростелёв (Морозов, Порядин) – 11:53 (5x4)     1:2 Каюмов (Иванов, Берёзкин) – 36:42 (5x5)     2:2 Гутик (Вишневский) – 43:54 (5x5)     2:3 Фрейз (Сурин, Елесин) – 61:43 (3x3)    

«По самоотдаче претензий нет. Наверное, не хватило чуть-чуть агрессии. Этого не хватает в последних матчах. Чуть-чуть удаления сломали игру, это не позволило нам держать темп и сыграть в третьем периоде так, как хотели.

Гутик? Дебют Гутика был со СКА. Он пока адаптируется, должен добавить. Мне бы хотелось, чтобы он больше брал инициативу на себя. Пока он больше старается играть в пас на партнёров. Мы это исправим. Тактически наша команда играет иначе, чем у него было ранее, поэтому нужна адаптация.

То, что мы не обыграли ни разу «Локомотив», создаёт давление, но нужно через это пройти. Не считаю, что соперник для нас неудобный. Они играют вязко, с «Локомотивом» необходимо выигрывать борьбу. Радует, что ребята старались и боролись, немного не хватило везения. Запрос? Если мы берём запрос, значит, уверены в результате. Ребята, которые за это отвечают, сработали быстро», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Спартак» и возглавил Запад КХЛ, Каюмов забил рекордный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android