Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:3 ОТ) и оценил игру новичка команды нападающего Даниила Гутика, забросившего дебютную шайбу за клуб.

«По самоотдаче претензий нет. Наверное, не хватило чуть-чуть агрессии. Этого не хватает в последних матчах. Чуть-чуть удаления сломали игру, это не позволило нам держать темп и сыграть в третьем периоде так, как хотели.

Гутик? Дебют Гутика был со СКА. Он пока адаптируется, должен добавить. Мне бы хотелось, чтобы он больше брал инициативу на себя. Пока он больше старается играть в пас на партнёров. Мы это исправим. Тактически наша команда играет иначе, чем у него было ранее, поэтому нужна адаптация.

То, что мы не обыграли ни разу «Локомотив», создаёт давление, но нужно через это пройти. Не считаю, что соперник для нас неудобный. Они играют вязко, с «Локомотивом» необходимо выигрывать борьбу. Радует, что ребята старались и боролись, немного не хватило везения. Запрос? Если мы берём запрос, значит, уверены в результате. Ребята, которые за это отвечают, сработали быстро», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.