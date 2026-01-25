Инсайдер НХЛ назвал клубы, в которые может быть обменян Артемий Панарин

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского нападающего Артемия Панарина в «Анахайм Дакс», сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Клуб ищет варианты обмена форварда до истечения его контракта по окончании сезона-2025/2026.

Отмечается, что одной из причин обмена в «Анахайм» является история взаимоотношений Панарина с главным тренером Джоэлем Кенневиллем. Оба работали в «Чикаго Блэкхоукс» с 2015 по 2017 год.

Также инсайдер назвал «Лос-Анджелес Кингз» одним из вариантов продолжения карьеры Панарина.

Следующими в списке идут «Вашингтон Кэпиталз». Фридман сказал, что они могут рассмотреть возможность обмена Панарина при условии продления контракта. Плюсом называется хорошая дружеская связь Панарина с Александром Овечкиным.