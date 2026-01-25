«Сочи» обменял в СКА трёх хоккеистов на денежную компенсацию

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого в Санкт-Петербург переезжают нападающие Виктор Сулима и Павел Раков, а также защитник Александр Сапожников. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, «Сочи» получат денежную компенсацию. Также СКА заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Кабушем. Ранее игрок находился на контракте с клубом ВХЛ «СКА-ВМФ».

Сулима в сезоне-2024/2025 дебютировал в МХЛ в составе «Русских Витязей», защищал цвета команды на протяжении одного сезона, летом присоединился к ступинскому «Капитану». Всего на счету нападающего 98 матчей и 47 (24+23) очков в матчах МХЛ.

Раков в МХЛ дебютировал в сезоне-2024/2025 в составе «Хорс-Карелии», спустя сезон перебрался в систему «Сочи». Всего за два сезона в МХЛ на счету нападающего 78 мачей и 22 (11+11) набранных баллов.

Сапожников выступал за команды Академии СКА, в сезоне-2021/22 перешёл в систему подмосковного «Витязя». В 2025 году присоединился к «Капитану», в текущем сезоне на его счету 15 игр и 12 (3+9) очков в МХЛ. Также защитник провёл пять матчей за «Сочи» в КХЛ.