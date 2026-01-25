«Ситуация пограничная». Бывший арбитр — об отмене гола «Локомотива» в ворота «Спартака»
Бывший арбитр Александр Зайцев оценил отмену гола ярославского «Локомотива» в ворота «Спартака» (3:2 ОТ) в конце третьего периода. Шайба была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Паник, Каюмов) – 03:52 (5x4) 1:1 Коростелёв (Морозов, Порядин) – 11:53 (5x4) 1:2 Каюмов (Иванов, Берёзкин) – 36:42 (5x5) 2:2 Гутик (Вишневский) – 43:54 (5x5) 2:3 Фрейз (Сурин, Елесин) – 61:43 (3x3)
«Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная и решение могло быть любым. В так называемой «военной» комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент», — цитирует Зайцева ТАСС.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
