Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ситуация пограничная». Бывший арбитр — об отмене гола «Локомотива» в ворота «Спартака»

«Ситуация пограничная». Бывший арбитр — об отмене гола «Локомотива» в ворота «Спартака»
Комментарии

Бывший арбитр Александр Зайцев оценил отмену гола ярославского «Локомотива» в ворота «Спартака» (3:2 ОТ) в конце третьего периода. Шайба была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Паник, Каюмов) – 03:52 (5x4)     1:1 Коростелёв (Морозов, Порядин) – 11:53 (5x4)     1:2 Каюмов (Иванов, Берёзкин) – 36:42 (5x5)     2:2 Гутик (Вишневский) – 43:54 (5x5)     2:3 Фрейз (Сурин, Елесин) – 61:43 (3x3)    

«Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная и решение могло быть любым. В так называемой «военной» комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент», — цитирует Зайцева ТАСС.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Спартак» и возглавил Запад КХЛ, Каюмов забил рекордный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android