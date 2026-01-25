«Ситуация пограничная». Бывший арбитр — об отмене гола «Локомотива» в ворота «Спартака»

Бывший арбитр Александр Зайцев оценил отмену гола ярославского «Локомотива» в ворота «Спартака» (3:2 ОТ) в конце третьего периода. Шайба была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю.

«Было касание полевым игроком вратаря, поэтому гол и отменили. Такая же ситуация была, если бы полевой хоккеист ударил вратаря по клюшке, даже стоя в метре от площади ворот. Если честно, ситуация пограничная и решение могло быть любым. В так называемой «военной» комнате могли и посчитать, что касание могло и не повлиять на этот момент», — цитирует Зайцева ТАСС.

