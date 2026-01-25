Результаты матчей КХЛ на 25 января 2026 года

Сегодня, 25 января, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча КХЛ на 25 января 2026 года (время московское):

«Спартак» – «Локомотив» — 2:3 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 67 очками после 50 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.