Результаты матчей ВХЛ на 25 января 2026 года

Сегодня, 25 января, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 января 2026 года:

«Звезда» – «Зауралье» — 2:3 ОТ;

«Динамо-Алтай» – «Горняк-УГМК» — 1:7;

«Олимпия» – «Сокол» — 2:1;

«Химик» – «Омские Крылья» — 3:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.