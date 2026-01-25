Результаты матчей МХЛ на 25 января 2026 года

Сегодня, 25 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 января 2026 года:

«Авто» – «Стальные Лисы» — 3:1;

«Толпар» – «Белые Медведи» — 6:2;

«Тюменский Легион» – «Спутник» — 3:8;

«Реактор» – МХК «Молот» — 6:4;

ХК «Капитан» – МХК «Атлант» — 6:3;

МХК «Спартак MAX» – «Сахалинские Акулы» — 4:2;

МХК «Динамо-Карелия» – «Локо» — 2:9;

МХК «Динамо» М – «Кузнецкие Медведи» — 3:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 73 очками после 41 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 65 очков после 42 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.