Минское «Динамо» заключило контракт до конца сезона с нападающим Райаном Спунером, сообщает пресс-служба КХЛ. В текущем сезоне форвард выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт со швейцарским хоккейным клубом «Лозанна», за который сыграл шесть матчей.

Канадский форвард пополнил состав «Шанхайских Драконов» в августе 2025 года. В нынешнем сезоне Спунер провёл 31 матч, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Всего на счету 33-летнего хоккеиста 367 игр в КХЛ и 291 (86+205) очко. Райан выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Автомобилист» и «Авангард».