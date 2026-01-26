Скидки
Главная Хоккей Новости

Торонто – Колорадо, результат матча 25 января 2026, счет 1:4, НХЛ 2025/2026

Передача Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли «Колорадо» обыграть «Торонто»
Комментарии

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Макар) – 06:19     0:2 Нельсон (Лехконен, Ничушкин) – 07:31     0:3 Друри (Келли, Кивиранта) – 38:53     0:4 Нельсон (Маккиннон) – 57:41     1:4 Доми (Макманн, Коуэн) – 58:58 (pp)    

Хет-триком отметился нападающий «Колорадо» Брок Нельсон. Ещё один гол в составе «лавин» забил Джек Друри. Результативной передачей отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив единственную шайбу за минуту до окончания встречи. Гол в составе «Торонто» забил Макс Доми.

«Торонто» потерпел четвёртое поражение подряд. «Колорадо» прервал свою серию из двух поражений. «Мэйпл Лифс» в следующем матче встретятся с «Баффало Сэйбрз». «Эвеланш» сыграют с «Оттавой Сенаторз».

Комментарии
