«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» и московский «Спартак» произвели обмен в последние минуты дедлайна КХЛ. Состав «Ак Барса» пополнил нападающий Нэйтан Тодд, в столичный клуб перешли нападающий Брэндон Биро и защитник Артемий Князев. Об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Нэйтан Тодд провёл за «Спартак» 44 матча, в которых набрал 36 (12+23) очков.

На счету 27-летнего Брэндона Биро 33 матча за «Ак Барс» в этом сезоне. Он отметился одним голом и девятью результативными передачами. 25-летний Артемий Князев провёл 21 игру, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.