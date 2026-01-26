Защитник «Эдмонтона» — об игре Макдэвида с «Вашингтоном»: заставлю своих детей посмотреть
Поделиться
Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ), а также отметил игру Коннора Макдэвида, который набрал пять очков в этой встрече.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бушар (Экхольм, Хайман) – 19:12 1:1 Протас (Сандин, Уилсон) – 19:34 2:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:13 2:2 Сурдиф (Лапьер, Макмайкл) – 26:50 2:3 Бовиллье (Карлсон, Фрэнк) – 34:29 3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 44:30 3:4 Строум (Чикран, Уилсон) – 46:40 (pp) 4:4 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 48:24 (pp) 4:5 Макмайкл (Карлсон, Сурдиф) – 55:09 5:5 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 59:28 6:5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 60:47
«Я обязательно заставлю своих детей посмотреть этот матч завтра утром. Кто сегодня или вообще за всю историю лиги способен на такое? Это была игра, которую он фактически выиграл для нас. Он, конечно, играет рядом с сильными партнёрами, но честно, я не думаю, что можно провести матч лучше, чем он», — приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.
В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Анахайм Дакс».
Комментарии
- 26 января 2026
-
01:54
-
01:54
-
01:44
-
01:25
-
00:34«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс» Официально
-
00:06
- 25 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:55
-
21:35
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:40
-
20:15
-
19:45
-
19:26
-
19:01
-
18:35
-
18:10
-
18:05
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:59
-
15:46
-
15:36