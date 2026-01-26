Защитник «Эдмонтона» — об игре Макдэвида с «Вашингтоном»: заставлю своих детей посмотреть

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ), а также отметил игру Коннора Макдэвида, который набрал пять очков в этой встрече.

«Я обязательно заставлю своих детей посмотреть этот матч завтра утром. Кто сегодня или вообще за всю историю лиги способен на такое? Это была игра, которую он фактически выиграл для нас. Он, конечно, играет рядом с сильными партнёрами, но честно, я не думаю, что можно провести матч лучше, чем он», — приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Анахайм Дакс».