«Авангард» и «Северсталь» произвели обмен в дедлайн переходов КХЛ

Хоккейные «Авангард» и «Северсталь» совершили обмен во время дедлайна Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает официальный сайт лиги, омичи получили права на 19-летнего защитника череповецкой команды Захара Докичева, а череповчане — денежную компенсацию. Подробности сделки не сообщаются. Ранее Докичев выступал за молодёжные команды «Северстали». В КХЛ хоккеист ещё не дебютировал.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 67 очков после 47 встреч. «Северсталь» располагается на второй строчке на Западе. На счету команды из Череповца 66 очков после 49 игр.