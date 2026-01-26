Маккиннон повторил достижение Макдэвида и Драйзайтля среди действующих игроков НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон повторил достижение Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля среди действующих игроков НХЛ. Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Маккиннон стал третьим действующим хоккеистом НХЛ, кому удалось провести пять сезонов подряд с минимум 50 результативными передачами. До него это сделали Коннор Макдэвид (10 сезонов подряд — с 2016/17 по 2025/26) и Леон Драйзайтль (семь — с 2018/19 по 2024/25).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 38 голов и 50 результативных передач при коэффициенте полезности «+49».