Маккиннон повторил достижение Макдэвида и Драйзайтля среди действующих игроков НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон повторил достижение Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля среди действующих игроков НХЛ. Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Макар) – 06:19     0:2 Нельсон (Лехконен, Ничушкин) – 07:31     0:3 Друри (Келли, Кивиранта) – 38:53     0:4 Нельсон (Маккиннон) – 57:41     1:4 Доми (Макманн, Коуэн) – 58:58 (pp)    

Маккиннон стал третьим действующим хоккеистом НХЛ, кому удалось провести пять сезонов подряд с минимум 50 результативными передачами. До него это сделали Коннор Макдэвид (10 сезонов подряд — с 2016/17 по 2025/26) и Леон Драйзайтль (семь — с 2018/19 по 2024/25).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 38 голов и 50 результативных передач при коэффициенте полезности «+49».

