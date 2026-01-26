«Нью-Джерси» с Грицюком и Дадоновым проиграл «Сиэтлу»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Райкер Эванс, Мэтти Бенирс, Беркли Каттон и Джордан Эберле.

За «Нью-Джерси» отличились Даги Хэмилтон и Джек Хьюз. Российские нападающие Арсений Грицюк и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями. «Нью-Джерси» прервал победную серию из трёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сиэтл» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Виннипег Джетс».