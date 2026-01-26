Скидки
Главная Хоккей Новости

Сиэтл – Нью-Джерси, результат матча 26 января 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нью-Джерси» с Грицюком и Дадоновым проиграл «Сиэтлу»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Райкер Эванс, Мэтти Бенирс, Беркли Каттон и Джордан Эберле.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хэмилтон (Хьюз, Браун) – 08:11 (pp)     1:1 Эванс – 27:37     2:1 Бенирс (Эберле) – 47:04     3:1 Каттон (Стивенсон, Толванен) – 47:22     3:2 Хьюз (Хэмилтон, Браун) – 48:14 (pp)     4:2 Эберле – 58:48    

За «Нью-Джерси» отличились Даги Хэмилтон и Джек Хьюз. Российские нападающие Арсений Грицюк и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями. «Нью-Джерси» прервал победную серию из трёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сиэтл» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Виннипег Джетс».

