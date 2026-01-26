«Нью-Джерси» с Грицюком и Дадоновым проиграл «Сиэтлу»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Райкер Эванс, Мэтти Бенирс, Беркли Каттон и Джордан Эберле.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хэмилтон (Хьюз, Браун) – 08:11 (pp) 1:1 Эванс – 27:37 2:1 Бенирс (Эберле) – 47:04 3:1 Каттон (Стивенсон, Толванен) – 47:22 3:2 Хьюз (Хэмилтон, Браун) – 48:14 (pp) 4:2 Эберле – 58:48
За «Нью-Джерси» отличились Даги Хэмилтон и Джек Хьюз. Российские нападающие Арсений Грицюк и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями. «Нью-Джерси» прервал победную серию из трёх игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Сиэтл» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Виннипег Джетс».
Комментарии
- 26 января 2026
-
01:54
-
01:54
-
01:44
-
01:25
-
00:34«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс» Официально
-
00:06
- 25 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:55
-
21:35
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:40
-
20:15
-
19:45
-
19:26
-
19:01
-
18:35
-
18:10
-
18:05
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
15:59
-
15:46
-
15:36