«Спартак» заключил двусторонний контракт до конца сезона с белорусским нападающим

Московский «Спартак» подписал контракт с белорусским нападающим Степаном Звягиным, сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение рассчитано на двусторонней основе.

Ранее, 22 января, в результате обмена между минским «Динамо» и «Спартаком» права на защитника Павла Воронова отошли к минчанам, а нападающий Степан Звягин перебрался в Москву.

В нынешнем сезоне Звягин выступал за «Динамо‑Молодечно» в Betera‑Экстралиге. В 39 матчах он набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+3» и получил 12 минут штрафа. У форварда также есть опыт выступлений в КХЛ. Ранее он выступал за минское «Динамо» и «Куньлунь» (ныне «Шанхайские драконы»). С учётом плей‑офф 21-летний форвард провёл 55 матчей и заработал 5 (3+2) очков.