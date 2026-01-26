Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил двусторонний контракт до конца сезона с белорусским нападающим

«Спартак» заключил двусторонний контракт до конца сезона с белорусским нападающим
Комментарии

Московский «Спартак» подписал контракт с белорусским нападающим Степаном Звягиным, сообщает официальный сайт КХЛ.

Соглашение рассчитано на двусторонней основе.

Ранее, 22 января, в результате обмена между минским «Динамо» и «Спартаком» права на защитника Павла Воронова отошли к минчанам, а нападающий Степан Звягин перебрался в Москву.

В нынешнем сезоне Звягин выступал за «Динамо‑Молодечно» в Betera‑Экстралиге. В 39 матчах он набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+3» и получил 12 минут штрафа. У форварда также есть опыт выступлений в КХЛ. Ранее он выступал за минское «Динамо» и «Куньлунь» (ныне «Шанхайские драконы»). С учётом плей‑офф 21-летний форвард провёл 55 матчей и заработал 5 (3+2) очков.

Материалы по теме
«Авангард» и «Северсталь» произвели обмен в дедлайн переходов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android