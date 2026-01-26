Скидки
Миронова впечатывали в борт, Хартли спорил с арбитром. Фото победы «Локомотива» в Москве

25 января в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, но на 12-й минуте Никита Коростелёв забросил ответную шайбу. Оба форварда отличились, когда их команды играли в большинстве. Во втором периоде Артур Каюмов вновь вывел гостей вперёд, но в начале третьей двадцатиминутки дебютный гол за «Спартак» забил Даниил Гутик.

На 58-й минуте матча защитник «Локомотива» Андрей Сергеев реализовал большинство, забросив шайбу дальним броском от синей линии, однако после видеопросмотра гол был отменён из-за воздействия на блин вратаря. В овертайме победу одержали гости благодаря шайбе Байрона Фрейза.

