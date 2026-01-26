Скидки
Хоккей

Яшкин намекнул, что останется в «Ак Барсе», несмотря на проблемы с игровым временем

Яшкин намекнул, что останется в «Ак Барсе», несмотря на проблемы с игровым временем
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором дал понять, что останется в казанской команде, несмотря на проблемы с игровым временем.

«Одно шоу закончилось, но наше будет продолжаться», — написал Яшкин, добавив фотографию в форме казанской командой с шарфом «Яшкин шоу».

Ранее в СМИ сообщалось, что СКА может обменять нападающего Марата Хайруллина в «Ак Барс» в обмен на Яшкина. Главный тренер казанской команды Анвар Гатиятулин заявил, что между ним и форвардом нет никаких конфликтов, только «рабочие моменты».

В нынешнем сезоне Яшкин набрал 25 (15+10) очков в 43 матчах за «Ак Барс». 32‑летний форвард пропустил три последние встречи команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гатиятулин — о Яшкине: никаких амбиций и конфликтов — только рабочие моменты
