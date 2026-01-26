«Оттава» со счётом 7:1 разгромила «Вегас». Россияне не набрали очков

В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд, Дилан Козенс (дубль), Джордан Спенс, Стефан Халлидей (2+1) и Ник Дженсен. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

У гостей единственную шайбу забросил Расмус Андерссон. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев очков в матче не набрали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Оттава» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 29 января. «Вегас» встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс» 28 января.