Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Вегас Голден Найтс, результат матча 26 января 2025, счет 7:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Оттава» со счётом 7:1 разгромила «Вегас». Россияне не набрали очков
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зеттерлунд (Халлидей) – 09:25     2:0 Козенс (Грейг, Ткачук) – 25:51     3:0 Спенс (Клевен, Ткачук) – 26:07     4:0 Халлидей (Шабо, Штюцле) – 37:50     5:0 Козенс (Ткачук) – 41:22     6:0 Халлидей (Клевен) – 42:05     7:0 Дженсен (Шабо, Пинто) – 43:56     7:1 Андерссон (Гертл) – 55:05    

В составе победителей шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд, Дилан Козенс (дубль), Джордан Спенс, Стефан Халлидей (2+1) и Ник Дженсен. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

У гостей единственную шайбу забросил Расмус Андерссон. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Дорофеев очков в матче не набрали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Оттава» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 29 января. «Вегас» встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс» 28 января.

