Кросби, Малкин и Летанг повторили редкое достижение по совместным матчам в НХЛ

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» принимают участие нападающие Сидни Кросби, Евгений Малкин и защитник Крис Летанг.

Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг проводят свой 1000-й матч вместе (с учётом регулярного чемпионата и плей-офф). Они стали четвёртым трио партнёров по команде, достигшим этой отметки, вслед за: Дастином Брауном, Анже Копитаром и Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз» (1040 матчей), Данканом Китом, Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном из «Чикаго Блэкхоус» (1004) и Алексом Делвеккио, Горди Хоу и Марселем Проново из «Детройт Ред Уингз» (1001).