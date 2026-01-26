Скидки
Кросби, Малкин и Летанг повторили редкое достижение по совместным матчам в НХЛ

Кросби, Малкин и Летанг повторили редкое достижение по совместным матчам в НХЛ
В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2-й период
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24     0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» принимают участие нападающие Сидни Кросби, Евгений Малкин и защитник Крис Летанг.

Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг проводят свой 1000-й матч вместе (с учётом регулярного чемпионата и плей-офф). Они стали четвёртым трио партнёров по команде, достигшим этой отметки, вслед за: Дастином Брауном, Анже Копитаром и Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз» (1040 матчей), Данканом Китом, Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном из «Чикаго Блэкхоус» (1004) и Алексом Делвеккио, Горди Хоу и Марселем Проново из «Детройт Ред Уингз» (1001).

