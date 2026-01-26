Малкин забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Чинахов поучаствовал в голевом розыгрыше

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой на 26-й минуте встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», которая проходит в эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в канадском Ванкувере. На момент написания новости завершился второй период. Счёт матча 3:0 в пользу гостей.
На шестой минуте второго периода «Питтсбург» начал атаку из-за своих ворот. Российский нападающий Егор Чинахов с разворота сделал передачу в район своей синей линии на форварда Томми Новака. Американец ускорился и отдал шайбу российскому нападающему Малкину, находившемуся слева. В свою очередь, тот отправил шайбу в пустой угол ворот. Вратарь «Ванкувера» растянулся в шпагате, но не смог дотянуться до шайбы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Малкина данная шайба стала 13-й в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в его активе 27 результативных передач в 36 матчах.
