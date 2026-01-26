39-летний Евгений Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга»

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» гол забил российский нападающий Евгений Малкин. Евгений Малкин стал первым 39-летним игроком в истории «Питтсбурга», которому удалось забросить шайбы в трёх выездных матчах подряд.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в активе форварда 527 голов и 859 результативных передач в 1249 матчах.