39-летний Евгений Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга»
Поделиться
В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24 0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41 0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22 1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29 2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» гол забил российский нападающий Евгений Малкин. Евгений Малкин стал первым 39-летним игроком в истории «Питтсбурга», которому удалось забросить шайбы в трёх выездных матчах подряд.
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в активе форварда 527 голов и 859 результативных передач в 1249 матчах.
Комментарии
- 26 января 2026
-
04:41
-
04:20
-
03:57
-
03:51
-
03:40
-
03:33
-
03:21
-
02:05
-
01:54
-
01:54
-
01:44
-
01:25
-
00:34«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс» Официально
-
00:06
- 25 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:50
-
22:25
-
21:55
-
21:35
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:40
-
20:15
-
19:45
-
19:26
-
19:01
-
18:35
-
18:10