Малкин вплотную приблизился к двум легендам в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс-Арена» в канадском Ванкувере. Этот гол стал для него 594-м в карьере в НХЛ с учётом регулярных чемпионов и плей-офф.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на данный момент россиянин занимает 35‑е место по этому показателю в истории лиги. Ближайшая цель для него — результат, которого достигли две легенды североамериканского хоккея: Рон Фрэнсис и Брайан Тротье. У обоих хоккеистов по 595 шайб в регулярках и Кубке Стэнли. Рекорд по голам в регулярных чемпионатах принадлежит Уэйну Гретцки (1016), вторым идёт Александр Овечкин — 995.

Отметим, Малкин поразил ворота «Ванкувера» во втором периоде матча. Это 13‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 27 ассистов в 36 матчах. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли.