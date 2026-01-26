Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин вплотную приблизился к двум легендам в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ

Малкин вплотную приблизился к двум легендам в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
Комментарии

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс-Арена» в канадском Ванкувере. Этот гол стал для него 594-м в карьере в НХЛ с учётом регулярных чемпионов и плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24     0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41     0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22     1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29     2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на данный момент россиянин занимает 35‑е место по этому показателю в истории лиги. Ближайшая цель для него — результат, которого достигли две легенды североамериканского хоккея: Рон Фрэнсис и Брайан Тротье. У обоих хоккеистов по 595 шайб в регулярках и Кубке Стэнли. Рекорд по голам в регулярных чемпионатах принадлежит Уэйну Гретцки (1016), вторым идёт Александр Овечкин — 995.

Отметим, Малкин поразил ворота «Ванкувера» во втором периоде матча. Это 13‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 27 ассистов в 36 матчах. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли.

Материалы по теме
Видео
Малкин забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ. Чинахов поучаствовал в голевом розыгрыше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android