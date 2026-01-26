Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 26 января 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Малкина с передачи Чинахова помог «Питтсбургу» одолеть аутсайдера НХЛ «Ванкувер»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24     0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41     0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22     1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29     2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00    

В составе победителей дубль оформил Бенжамин Киндел, ещё одну шайбу забросил российский звёздный форвард Евгений Малкин. Лидер «пингвинов» Сидни Кросби очков в матче не набрал, а российский нападающий Егор Чинахов отметился результативным пасом на шайбу Малкина. У хозяев льда голы забивали Джейк Дебраск и Теодор Блюгерс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Ванкувер» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 28 января. «Питтсбург» встретится на своём льду с «Чикаго Блэкхоукс» 30 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Оттава» со счётом 7:1 разгромила «Вегас». Россияне не набрали очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android