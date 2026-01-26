Гол Малкина с передачи Чинахова помог «Питтсбургу» одолеть аутсайдера НХЛ «Ванкувер»

В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Бенжамин Киндел, ещё одну шайбу забросил российский звёздный форвард Евгений Малкин. Лидер «пингвинов» Сидни Кросби очков в матче не набрал, а российский нападающий Егор Чинахов отметился результативным пасом на шайбу Малкина. У хозяев льда голы забивали Джейк Дебраск и Теодор Блюгерс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Ванкувер» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 28 января. «Питтсбург» встретится на своём льду с «Чикаго Блэкхоукс» 30 января.