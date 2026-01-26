«Флорида» уверенно обыграла «Чикаго». У Тарасова — 19 сейвов. У Михеева — ассист

В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей голы на свой счёт сегодня записали Тобиас Бьёрнфот (дубль), Мэки Самоскевич, Картер Вераге, а также Сэм Райнхарт. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 19 спасений.

У хозяев автором единственной шайбы стал Тайлер Бертуцци. Илья Михеев записал на свой счёт ассист.

«Флорида» вышла на восьмое место Востока, «Чикаго» располагается на 12 месте в таблице Запада.

