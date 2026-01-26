«Флорида» уверенно обыграла «Чикаго». У Тарасова — 19 сейвов. У Михеева — ассист
В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Бьёрнфот (Швиндт) – 35:33 1:1 Бертуцци (Михеев, Кайзер) – 39:30 1:2 Самоскевич (Форслинг) – 45:20 1:3 Вераге (Родригес, Форслинг) – 47:24 1:4 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 58:11 1:5 Бьёрнфот (Вераге, Лунделль) – 59:38
В составе победителей голы на свой счёт сегодня записали Тобиас Бьёрнфот (дубль), Мэки Самоскевич, Картер Вераге, а также Сэм Райнхарт. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 19 спасений.
У хозяев автором единственной шайбы стал Тайлер Бертуцци. Илья Михеев записал на свой счёт ассист.
«Флорида» вышла на восьмое место Востока, «Чикаго» располагается на 12 месте в таблице Запада.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
