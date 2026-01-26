Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» уверенно обыграла «Чикаго». У Тарасова — 19 сейвов. У Михеева — ассист

«Флорида» уверенно обыграла «Чикаго». У Тарасова — 19 сейвов. У Михеева — ассист
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Бьёрнфот (Швиндт) – 35:33     1:1 Бертуцци (Михеев, Кайзер) – 39:30     1:2 Самоскевич (Форслинг) – 45:20     1:3 Вераге (Родригес, Форслинг) – 47:24     1:4 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 58:11     1:5 Бьёрнфот (Вераге, Лунделль) – 59:38    

В составе победителей голы на свой счёт сегодня записали Тобиас Бьёрнфот (дубль), Мэки Самоскевич, Картер Вераге, а также Сэм Райнхарт. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 19 спасений.

У хозяев автором единственной шайбы стал Тайлер Бертуцци. Илья Михеев записал на свой счёт ассист.

«Флорида» вышла на восьмое место Востока, «Чикаго» располагается на 12 месте в таблице Запада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android