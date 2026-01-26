«Анахайм» победил в седьмом матче подряд в НХЛ, одолев «Калгари». У Гридина — ассист

Утром 26 января на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Беккетт Сеннеке (хет-трик) и Крис Крайдер. Защитник Павел Минтюков завершил встречу без набранных очков при показателе полезности «+1». У «Калгари» голы забили Джонатан Юбердо, Хантер Брустевич и Мэтт Коронато. Российский форвард Матвей Гридин отметился результативной передачей. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После сегодняшнего матча «Анахайм Дакс» одержал седьмую победу подряд.

В следующем матче «Калгари» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 30 января. «Анахайм» 27 января встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».