Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Анахайм Дакс, результат матча 26 января 2026, счёт 1:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Анахайм» победил в седьмом матче подряд в НХЛ, одолев «Калгари». У Гридина — ассист
Комментарии

Утром 26 января на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юбердо (Баклунд, Коронато) – 06:17     2:0 Брустевич (Клапка, Фараби) – 07:56     2:1 Сеннеке (Киллорн, Гранлунд) – 23:22     2:2 Сеннеке (Гранлунд, Киллорн) – 32:41     3:2 Коронато (Гридин, Кадри) – 44:50 (pp)     3:3 Крайдер (Пилинг, Готье) – 53:08     3:4 Сеннеке (Лакомб) – 62:54    

В составе «Анахайма» шайбы забросили Беккетт Сеннеке (хет-трик) и Крис Крайдер. Защитник Павел Минтюков завершил встречу без набранных очков при показателе полезности «+1». У «Калгари» голы забили Джонатан Юбердо, Хантер Брустевич и Мэтт Коронато. Российский форвард Матвей Гридин отметился результативной передачей. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После сегодняшнего матча «Анахайм Дакс» одержал седьмую победу подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд» 30 января. «Анахайм» 27 января встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

