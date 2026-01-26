Результаты матчей НХЛ на 26 января 2026 года

В ночь на 26 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 26 января 2026 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Колорадо Эвеланш» — 1:4;

«Сиэтл Кракен» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2;

«Оттава Сенаторз» – «Вегас Голден Найтс» — 7:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Питтсбург Пингвингз» — 2:3;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Флорида Пантерз» — 1:5;

«Калгари Флэймз» – «Анахайм Дакс» — 3:4 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 69 очками после 52 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш», набравший 79 очков после 50 игр.