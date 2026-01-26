Капитан «Вегаса» — об 1:7 от «Оттавы»: это выглядело как игра команды НХЛ с юниорами

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился эмоциями от разгромного поражения в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:7) и отметил недостаточный настрой команды.

«Нам нужно вернуть те эмоции, которые мы испытывали при игре с «Торонто». Мы были готовы, были вдохновлены играть, по какой-то причине сегодня вечером у нас был медленный старт. Это выглядело как противостояние команды НХЛ и юниоров. Мы были не похожи сами на себя. Поэтому уверен, что некоторые вещи, вероятно, забудем, но нельзя просто так отмахнуться от этого, потому что нельзя допускать, чтобы это стало нормой», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.