Капитан «Вегаса» — об 1:7 от «Оттавы»: это выглядело как игра команды НХЛ с юниорами

Комментарии

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился эмоциями от разгромного поражения в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:7) и отметил недостаточный настрой команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зеттерлунд (Халлидей) – 09:25     2:0 Козенс (Грейг, Ткачук) – 25:51     3:0 Спенс (Клевен, Ткачук) – 26:07     4:0 Халлидей (Шабо, Штюцле) – 37:50     5:0 Козенс (Ткачук) – 41:22     6:0 Халлидей (Клевен) – 42:05     7:0 Дженсен (Шабо, Пинто) – 43:56     7:1 Андерссон (Гертл) – 55:05    

«Нам нужно вернуть те эмоции, которые мы испытывали при игре с «Торонто». Мы были готовы, были вдохновлены играть, по какой-то причине сегодня вечером у нас был медленный старт. Это выглядело как противостояние команды НХЛ и юниоров. Мы были не похожи сами на себя. Поэтому уверен, что некоторые вещи, вероятно, забудем, но нельзя просто так отмахнуться от этого, потому что нельзя допускать, чтобы это стало нормой», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.

