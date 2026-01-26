Расписание матчей КХЛ на 26 января 2026 года

Сегодня, 26 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 26 января 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Адмирал»;

17:00. «Автомобилист» – «Амур»;

19:00. «Торпедо» – «Сибирь»;

19:10. «Динамо» Мн – «Салават Юлаев»;

19:30. «Динамо» М – «Лада»;

19:30. ХК «Сочи» – «Шанхайские Драконы».;

19:30. ЦСКА – «Северсталь».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 67 очками после 50 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр.