Малкин и Киндел отметились редким возрастным достижением в истории «Питтсбурга»

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и 18-летний канадский форвард «пингвинов» Бенжамин Киндел отметились заброшенными шайбами в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), благодаря чему повторили редкое возрастное достижение в истории клуба.
Разница в возрасте между забившими по голу в этой встрече Малкиным и Кинделом составляет 20 лет и 262 дня. Как сообщает пресс-служба НХЛ, только три пары в истории «Питтсбурга» забивали в матче с большей разницей в возрасте: Гари Робертс и Джордан Стаал (22 года и 110 дней), Марио Лемье и Сидни Кросби (21 год и 306 дней), а также Робертс и Кросби (21 год и 76 дней).
Отметим, Малкин поразил ворота «Ванкувера» во втором периоде матча. Это 13‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 27 ассистов в 36 матчах.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
