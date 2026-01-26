Брэди Ткачук повторил достижение Алексея Яшина за «Оттаву»
Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук отдал три результативные передачи в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (7:1). Эта игра стала для американского форварда 10-й, в которой он отдал три передачи, что является повторением достижения российского нападающего Алексея Яшина за «Оттаву».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зеттерлунд (Халлидей) – 09:25 2:0 Козенс (Грейг, Ткачук) – 25:51 3:0 Спенс (Клевен, Ткачук) – 26:07 4:0 Халлидей (Шабо, Штюцле) – 37:50 5:0 Козенс (Ткачук) – 41:22 6:0 Халлидей (Клевен) – 42:05 7:0 Дженсен (Шабо, Пинто) – 43:56 7:1 Андерссон (Гертл) – 55:05
Ткачук и Яшин разделили четвёртое место в истории «Оттавы» по этому показателю. На третьей строчке по числу матчей с тремя ассистами за канадский клуб расположился шведский нападающий Даниэль Альфредссон, на счету которого 22 таких матча. Второе место у Джейсона Спеццы (18). Лидером в клубной истории по этому показателю является защитник Эрик Карлссон.
«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс» Официально
