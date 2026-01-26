Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брэди Ткачук повторил достижение Алексея Яшина за «Оттаву»

Брэди Ткачук повторил достижение Алексея Яшина за «Оттаву»
Комментарии

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук отдал три результативные передачи в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (7:1). Эта игра стала для американского форварда 10-й, в которой он отдал три передачи, что является повторением достижения российского нападающего Алексея Яшина за «Оттаву».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зеттерлунд (Халлидей) – 09:25     2:0 Козенс (Грейг, Ткачук) – 25:51     3:0 Спенс (Клевен, Ткачук) – 26:07     4:0 Халлидей (Шабо, Штюцле) – 37:50     5:0 Козенс (Ткачук) – 41:22     6:0 Халлидей (Клевен) – 42:05     7:0 Дженсен (Шабо, Пинто) – 43:56     7:1 Андерссон (Гертл) – 55:05    

Ткачук и Яшин разделили четвёртое место в истории «Оттавы» по этому показателю. На третьей строчке по числу матчей с тремя ассистами за канадский клуб расположился шведский нападающий Даниэль Альфредссон, на счету которого 22 таких матча. Второе место у Джейсона Спеццы (18). Лидером в клубной истории по этому показателю является защитник Эрик Карлссон.

Материалы по теме
Видео
«Оттава» со счётом 7:1 разгромила «Вегас». Россияне не набрали очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android