Брэди Ткачук повторил достижение Алексея Яшина за «Оттаву»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук отдал три результативные передачи в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (7:1). Эта игра стала для американского форварда 10-й, в которой он отдал три передачи, что является повторением достижения российского нападающего Алексея Яшина за «Оттаву».

Ткачук и Яшин разделили четвёртое место в истории «Оттавы» по этому показателю. На третьей строчке по числу матчей с тремя ассистами за канадский клуб расположился шведский нападающий Даниэль Альфредссон, на счету которого 22 таких матча. Второе место у Джейсона Спеццы (18). Лидером в клубной истории по этому показателю является защитник Эрик Карлссон.