Расписание матчей ВХЛ на 26 января 2026 года

Сегодня, 26 января, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 26 января 2026 года (время московское):

16:30. «Южный Урал» – «Тамбов»;

17:00. «Молот» – ХК «Норильск»;

18:00. ЦСК ВВС – АКМ;

18:30. «Барс» – «Рязань-ВДВ»;

19:00. СКА-ВМФ – «Ижсталь».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.