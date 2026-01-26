Расписание матчей МХЛ на 26 января 2026 года

Сегодня, 26 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 26 января 2026 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Мамонты Югры»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Ладья»;

18:30. МХК «Спартак» – «Динамо-Шинник»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 65 очков после 42 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.