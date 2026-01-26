Топовые обмены дедлайна КХЛ, «Ювентус» разгромил «Наполи» в серии А. Главное к утру
«Спартак» обменял канадского форварда Нэйтана Тодда в «Ак Барс», а «Авангард» — российского нападающего Клима Костина в ЦСКА в последние минуты дедлайна КХЛ, «Ювентус» разгромил «Наполи» в матче 22-го тура итальянской Серии А, российский нападающий Евгений Малкин стал первым 39-летним игроком в истории «Питтсбург Пингвинз», которому удалось забросить шайбы в трёх выездных матчах подряд НХЛ. Главное к утру в подборке — «Чемпионата»
- «Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс».
- «Авангард» обменял нападающего Костина в ЦСКА.
- «Ювентус» разгромил «Наполи» в матче 22-го тура Серии А.
- 39-летний Евгений Малкин установил исторический рекорд в составе «Питтсбурга».
- «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ.
- 41-летняя Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии.
- «Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче 22-го тура Серии А.
- «Клипперс» разгромили «Бруклин» в матче НБА. Егор Дёмин набрал 12 очков.
- Три российские юниорки вышли в 1/8 финала Australian Open-2026.
- Гол Малкина с передачи Чинахова помог «Питтсбургу» одолеть аутсайдера НХЛ «Ванкувер».
- 26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту». Эдвардс оформил дабл-дабл.
- 16-летний Савва Рыбкин вышел в 1/8 финала юниорского Australian Open — 2026.
- Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
- Хет-трик Эндрика обеспечил «Лиону» разгромную победу над «Метцем» в Лиге 1.
- Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле и не смогла защитить титул Australian Open.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии