Топовые обмены дедлайна КХЛ, «Ювентус» разгромил «Наполи» в серии А. Главное к утру

«Спартак» обменял канадского форварда Нэйтана Тодда в «Ак Барс», а «Авангард» — российского нападающего Клима Костина в ЦСКА в последние минуты дедлайна КХЛ, «Ювентус» разгромил «Наполи» в матче 22-го тура итальянской Серии А, российский нападающий Евгений Малкин стал первым 39-летним игроком в истории «Питтсбург Пингвинз», которому удалось забросить шайбы в трёх выездных матчах подряд НХЛ. Главное к утру в подборке — «Чемпионата»

