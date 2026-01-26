Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Исаков вернулся в лидеры, Ларионов и Вячеслав Козлов на самом дне

Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (3)Алексей Исаков«Торпедо»
2 (2)Игорь Гришин«Нефтехимик»
3 (5)Ги Буше«Авангард»
4 (1)Андрей Разин«Металлург»
5 (8)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
6 (9)Боб Хартли«Локомотив»
7 (6)Андрей Козырев«Северсталь»
8 (11)Ярослав Люзенков«Сибирь»
9 (10)Николай Заварухин«Автомобилист»
10 (7)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
11 (4)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
12 (12)Игорь НикитинЦСКА
13 (14)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (13)Евгений Корешков«Трактор»
15 (18)Павел Десятков«Лада»
16 (20)Александр Андриевский«Амур»
17 (17)Михаил Кравец«Барыс»
18 (-)Митч Лав«Шанхайские драконы»
19 (19)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
20 (16)Вячеслав Козлов«Динамо» М
21 (15)Игорь ЛарионовСКА
22 (21)Олег Браташ«Адмирал»
