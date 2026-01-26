Скидки
Беднар рассказал о перспективах травмированного Габриэля Ландескога сыграть на Олимпиаде

Беднар рассказал о перспективах травмированного Габриэля Ландескога сыграть на Олимпиаде
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о состоянии травмированного нападающего Габриэля Ландескога за две недели до поездки в Милан на Олимпийские игры, где хоккеист надеется принять участие в составе сборной Швеции.

«Ему становится лучше. Он всё больше тренируется в тренажёрном зале, сейчас выходит на лёд, хотя пока ещё немного ограничен в движениях, у него болят мышцы. Время покажет, но цель, чтобы он смог сыграть на Олимпийских играх. И по-прежнему нацелен на это. Габриэль очень хочет играть, и я очень хочу, чтобы он сыграл.

Всегда есть некоторое волнение, когда у тебя есть игроки, которые, возможно, не полностью здоровы, но он делает всё правильно, очень надеюсь, что мы сможем увидеть его на олимпийском турнире, потому что это то, чего Ландеског действительно хочет – снова играть за свою страну, он заслужил это своим сезоном. Надеюсь, всё получится, но будет непросто», — цитирует Беднара инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в соцсети Х.

