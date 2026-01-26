Назаров высказался о закрытии трансферного окна и объяснил, над чем надо работать КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал итоги трансферного окна в КХЛ, а также оценил вчерашний матч между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«В КХЛ закрылось трансферное окно, а сам дедлайн, на мой взгляд, получился ярким и событийным — мы увидели много интересных обменов и сделок. Менеджеры серьёзно поработали, некоторые хоккеисты получили шансы на перезагрузку, команды усилили свои составы, а кто-то уже работает на перспективу. У каждого свой путь.

Вообще же такие хоккейные термины, как «дедлайн», «плей-офф», «свободный агент», «тафгай» или «драфт», пришли к нам из Северной Америки. Тенденцию по уменьшению размера площадок мы тоже переняли оттуда. И всё бы хорошо, но ключевому, чему нужно уделять внимание, к зрелищности, есть определённые вопросы. Например, единственный матч вчерашнего дня с топ-вывеской «Спартак» — «Локомотив» почему-то не показали по главному федеральному спортивному каналу. Но это не проблема канала, за это нужно бороться. Значит, мы не такие зрелищные. Кроме того, меня удивила отмена чистого гола ярославцев в концовке третьего периода. Такие голы нужно засчитывать. В НХЛ делают всё, чтобы найти причину для хорошего гола, а у нас ищут причины, чтобы его отменить. А ведь именно голы, яркие атаки и силовые приёмы привлекают зрителей на трибуны и увеличивают телевизионные рейтинги, напрямую влияя на зрелищность.

Да и большую часть дедлайна у нас обсуждали и продолжают обсуждать, уволят ли моего давнего друга Игоря Ларионова из СКА или не уволят, но этот негатив никак не увеличивает зрелищность, ведь других тем для обсуждения хватает с лихвой. КХЛ уже является лучшей лигой в Европе, однако нужно двигаться дальше и перенимать из НХЛ не только технические моменты и процедуры, но и умение делать шоу, раскручивать, развивать лигу, трактовать спорные эпизоды в пользу атакующих команд. И тогда ни у кого не возникнет вопрос — ставить ли хоккейную топ-игру в главную сетку телевещания или не ставить», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.