Вильям Нюландер извинился перед болельщиками «Торонто» за неприличный жест во время матча
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер извинился за своё непристойное поведение. Момент попал в трансляцию во время матча с «Колорадо Эвеланш» (1:4), когда Нюландер сидел в ложе для неиграющих хоккеистов «Торонто» и показал в камеру средний палец.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Макар) – 06:19 0:2 Нельсон (Лехконен, Ничушкин) – 07:31 0:3 Друри (Келли, Кивиранта) – 38:53 0:4 Нельсон (Маккиннон) – 57:41 1:4 Доми (Макманн, Коуэн) – 58:58 (pp)
«Только любовь к болельщикам «Лифс». Извините за моё сегодняшнее поведение! Не хотел никого расстроить. С нетерпением жду возвращения на лёд, а не на трибуны. С любовью, Вилли», — написал Нюландер в соцсети.
Фото: аккаунт Нюландера в соцсети
За 37 матчей текущего сезона Нюландер забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав 48 очков. 29-летний нападающий пропустил 15 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.
