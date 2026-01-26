Скидки
Малкин рухнул, держась за плечо, на скамейке запасных «Питтсбурга» после завершения матча

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин едва не получил травму по окончании матча с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Россиянин вместе с финальной сиреной неожиданно скорчился от боли на скамейке запасных «Питтсбурга».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24     0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41     0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22     1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29     2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00    

Малкин присел и держался за плечо, которое уже было травмировано ранее. После игры главный тренер «Пингвинз» Дэн Мьюз специально обратился к журналистам и сообщил, что с Малкиным всё в порядке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В прошедшем матче Малкин отметился заброшенной шайбой. Это 13‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 27 ассистов в 36 матчах.

