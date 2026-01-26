Малкин рухнул, держась за плечо, на скамейке запасных «Питтсбурга» после завершения матча

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин едва не получил травму по окончании матча с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Россиянин вместе с финальной сиреной неожиданно скорчился от боли на скамейке запасных «Питтсбурга».

Малкин присел и держался за плечо, которое уже было травмировано ранее. После игры главный тренер «Пингвинз» Дэн Мьюз специально обратился к журналистам и сообщил, что с Малкиным всё в порядке.

В прошедшем матче Малкин отметился заброшенной шайбой. Это 13‑й гол форварда в текущем сезоне. Кроме того, в активе Евгения 27 ассистов в 36 матчах.