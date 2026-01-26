Сергей Фёдоров рассказал об идее выехать на машине Corvette на церемонию в Детройте

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров рассказал об идее выехать на машине Chevrolet Corvette на церемонию в честь вывода из обращения «красных крыльев» его 91-го номера.

— Расскажите, чьей была идея выехать на лёд на красном Corvette, и как вы её восприняли? Это выглядело очень эффектно.

— Это точно была не моя идея. Даже не ожидал, что будут и коньки Nike, и Corvette. Про Corvette мне сказали уже после собрания, на котором мы обсуждали мою речь. Это стало для меня полной неожиданностью. Конечно, я сразу загорелся этой идеей и спросил, можно ли мне самому вывезти эту прекрасную машину на лёд. Но мне в шутку ответили, что уже представляют заголовки: «Сергей Фёдоров сам поехал на Corvette и снёс подиум». После этого идея сразу исчезла. Лучше быть осторожным заранее. Те минуты, которые я провел в Corvette перед выездом, а я сидел в машине, наверное, минут 10, а затем ещё около семи минут по красной дорожке с логотипом клуба, помогли мне акклиматизироваться к этой бурной, эмоциональной атмосфере, — цитирует Фёдорова «Советский спорт».