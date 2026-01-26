Нападающий Нэйтан Тодд поделился эмоциями от перехода в «Ак Барс». Форвард был обменян из «Спартака» на нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.

«Очень рад переходу в «Ак Барс», это топ-клуб, здесь всегда отличная команда, сильнейший состав. Хочу как можно скорее познакомиться со всеми и начать играть за новую команду. Мне всегда нравилось играть в Казани, особенно во время «зелёного дерби» – город очень красивый, атмосфера на арене великолепная. И, конечно, отлично, что мы снова будем в одной команде с Сашей Хмелевски. Могу сказать болельщикам, что готов делать на каждом участке площадки всё, чтобы добиваться победы. Очки набирать приятно, но главное – командный результат. Нам всем хочется провести максимально длинный сезон», — цитирует Тодда пресс-служба клуба.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний Тодд провёл за «Спартак» 44 матча, в которых набрал 36 (12+23) очков.