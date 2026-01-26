Скидки
«Трактор» мог обменять Никонова в минское «Динамо», но сделка сорвалась в последний момент

«Трактор» мог обменять нападающего Андрея Никонова в минское «Динамо», но сделка сорвалась в последний момент. Стороны не смогли оформить необходимые документы до истечения дедлайна на обмены в КХЛ, который завершился 25 января.

«По независящим от нас причинам обмен Андрея Никонова из челябинского «Трактора» не состоялся», — говорится в сообщении телеграм-канала хоккейного агентства Winners.

В текущем сезоне 23-летний Никонов провёл за «Трактор» 41 матч, в котором набрал восемь очков — забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету форварда 25 (13+12) очков в 194 матчах.

