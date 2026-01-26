КХЛ определила лучших игроков 19-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 19-й недели сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Денис Костин («Торпедо»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,00. По воротам Костина был нанесён 91 бросок, из которых он отразил 96,7%. В матче со СКА (6:0) Костин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Владимир Ткачёв («Торпедо»), набравший 8 (2+6) очков в трёх матчах недели.

Лучшим новичком признан нападающий Матвей Поляков (СКА), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели.