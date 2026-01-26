Скидки
Олимпийский чемпион назвал главную проблему в игре московского «Динамо»

Комментарии

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков назвал причины спада в игре московского «Динамо». Бело-голубые потерпели восемь поражений в последних 10 матчах.

— В чём конкретные причины такого спада?
— Выделю две основные. Во-первых, с командой работает, по сути, новый тренерский штаб, а его адаптация всегда требует времени. Особенно если учесть, что изменения в нём идут по ходу сезона – это касается и Козлова, и Якубова, и нового тренера по защитникам. Вторая причина – внутренний баланс в команде. На данном этапе он нарушен – есть некоторый избыток опытных и, точнее говоря, возрастных игроков и некоторый недостаток молодых.

— Кто виноват – нынешний главный тренер или предыдущий?
— Отсутствие баланса – общая и главная проблема. Все последние годы мы говорили, что нужно больше доверять молодым. Тем более внутри системы шли изменения, в том числе за счёт «Динамо» из Санкт-Петербурга. Нет смысла называть тренерские фамилии: Кудашова, Козлова и так далее. Но, например, форварды Чернышов или Рябкин за океаном показывают свой потенциал. Надо разобраться, почему этот потенциал не всегда востребован в родном клубе, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Комментарии
