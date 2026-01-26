Сергей Фёдоров объяснил, почему выбрал себе 91-й номер в «Детройте»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров объяснил, почему выбрал себе 91-й номер для игры в НХЛ.

«Когда Александр [Могильный] уехал в НХЛ, был 1989 год, он взял номер 89. Когда я приехал в НХЛ, был 1990 год, но номер с нулём на спине мне совершенно не нравился и никак не импонировал. Поэтому я тихонечко спросил у менеджера по экипировке, можно ли мне взять следующий номер — то есть 91-й. А он совершенно буднично ответил: «Хорошо, ты босс». Я такого ответа не ожидал, конечно, это меня очень обрадовало. Понимал, что большие номера, как правило, дают либо легендарным игрокам, либо тем молодым ребятам, о которых уже заранее много говорят и пресса, и болельщики, и специалисты, что они станут игроками мирового уровня. Так что я сразу взял на себя максимально возможную ответственность», — цитирует Фёдорова «Советский спорт».